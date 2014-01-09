موقع ” ياهو” يحتفل بمرور 20 عاماً على اختراعه

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احتفل موقع “ياهو” محرك البحث على شبكة الإنترنت الأكثر انتشاراً بين مستخدمي النت والذي اخترعه الطالبان “جيري – يانج” و” دافيد – فيلو” بمرور 20 عاماً على اختراعه في عام 1994 وسيطرته على الانترنت الأمريكي.

وقد قامت ” ماريزا ماير ” المديرة التنفيذية لموقع ” ياهو ” بإدخال العديد من التعديلات والتحديثات لسحب البساط من تحت أقدام غريمها موقع ” جوجل ” الشهير.

وفي إطار التحديات ، قامت ” مير ” بإدخال خدمة البث المباشر لأشهر البرامج التلفزيونية والبرامج الحوارية ” توك شو” مثل البرنامج الشهير ” ليلة السبت – حصريا ” الذي يمتلك قاعدة جماهيرية وسفينة كبيرة نظر لبثه منذ سنوات طويلة.

كما نجح الفريق الفني للعملاق ” ياهو ” في إعداد تصميم واجهة للموقع أكثر تطورا ليكسبها مزيدا من البريق والشباب ليتم إدخال تطبيقات جديدة خاصة بخدمات الهاتف المحمول بالإضافة إلى تطوير خدمة تبادل وعرض الصور على موقع ” فليكر ” ، مع تقديم خدمات خاصة بالأرصاد الجوية ليكسب واجهة موقع ” الياهو” الكثير مما فقده من جاذبية لدى قطاع كبير من الشباب، طبقاً لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط” .

وشددت ” ماريزا ماير ” المدير التنفيذ لموقع ” ياهو ” على أن خدمات الهاتف المحمول ستصبح أحد المحاور الأساسية لتطوير وتنمية الموقع العملاق.

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