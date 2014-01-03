بالفيديو : “أسرة سعوديه ” تتعرف على ابنها المفقود من خلال رقص عدني بمقطع فيديو “يوتيوب”صور في اليمن

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متابعة ( شبكة الطيف )

ساعد مقطع فيديو صور في اليمن وانتشر في اليوتيوب اسره سعوديه على التعرف على ابنها الضائع منذ سنوات ويظهر فيه رجل مختل عقليا وهو يرقص على انغام اغنيه للفنان فيصل علوي في احدى الاسواق في اليمن وقيل في الحديده على حسب عنوان الفيديو .

وكانت صحيفه سعوديه قد نشرت نداء مساعده لأسره سعوديه لايجاد ابنها الضائع وقالت الصحيفه ان مقطع فيديو على موقع “يوتيوب” جدد أحزان العائلة ، ودفع رب الأسرة للحديث لـ”سبق”، علّها تجد من يساعدها في العثور على ابنها.

وتعاني الأسرة السعودية في قرية حفار (80 كلم جنوب محافظة الليث) من لوعة فراق ابنها منذ ست سنوات، وقت أن خرج ولم يعد إلى المنزل.

وقال رب الأسرة: إن الشاب المفقود يدعى “نافع”، ويبلغ من العمر 40 عاماً، وأصيب بمرض نفسي منذ الصغر، وله ملف في مستشفى “عرفان”، وملف آخر في مستشفى الملك عبدالعزيز.

وتابع أن الأسرة فقدته قبل ست سنوات بعد أن خرج من منزلها دون علمها واختفى، وتم الإعلان عن فقدانه في حينه في إحدى الصحف السعودية، لكن العائلة لم تتلقَّ أي بشارة تدل على مكان وجوده.

وأضاف: “قبل عدة أيام انتشر مقطع على اليوتيوب لرجل ملتحٍ يقوم بالرقص على الموسيقى ويبدو عليه علامات المرض النفسي، وذلك بالقرب من بعض المحلات التجارية التي لم يحدد موقعها، ويحيط به عدد من الأشخاص الذين لم تعرف هويتهم، لكن الأسرة فوجئت بأن الرجل الذي ظهر في المقطع هو ابنها المفقود نافع”.

وناشدت الأسرة كل من يعرف شيئاً عن ابنها أو مكان تسجيل المقطع أو أحد من الأشخاص الذين ظهروا معه بأن يتواصلوا معهم على الأرقام التالية، مؤكدة أن ابنها يحمل علامة فارقة وهي العين اليمنى (كريمة): 0509137461، و0508582129.