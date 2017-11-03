مقتل خبراء إيرانيين وضباط صواريخ بغارات للتحالف في صعدة

(شبكة الطيف ) إسلام سيف

كشفت مواقع اخبارية يمنية، الجمعة، أن الغارات الجوية على سوق علاف (الليل) في محافظة #صعدة اقصى شمال البلاد، استهدفت تدمير منصة اطلاق صواريخ وقتل خلالها #خبراء_ايرانيين وقيادات في القوة الصاروخية التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.

وهذه هي الغارات التي زعمت مبليشيات الانقلاب ووسائل اعلامها، انها استهدفت مدنيين، في سوق علاف بمديرية سحار محافظة صعدة، فجر الأربعاء الماضي.

وأكدت، نقلا عن مصادرها، مقتل خبراء إيرانيين، وقيادات عسكرية في ما تسمى بالقوة الصاروخية التابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع، في هذه الغارات.

وذكرت المواقع الاخبارية اليمنية، أن القيادي في الوحدة الصاروخية للحوثيين المدعو قيس علي القمنطار، قتل في الغارات التي استهدفت مبنى يتمركزون فيه جوار سوق شعبي بمديرية سحار وسط صعدة، اضافة الى شقيقه (حسين)، وعناصر اخرى تابعة للمليشيات بينهم خبراء صواريخ إيرانيين لم تتوفر تفاصيل عن هويتهم.

ونعى ناشطون وقيادات حوثية، مقتل قيس القمنطار، الذي وصفوه بأحد ضباط القوة الصاروخية، فيما أوضحت مصادر أخرى انه يشرف على تركيب المنصات واطلاق الصواريخ الباليستية خاصة باتجاه الاراضي السعودية، حيث يتنقل في اماكن مختلفة في مناطق صعده وغيرها.

وأوردت مليشيات الحوثي قيس وشقيقه حسين القمنطار، ضمن الاسماء التي نشرتها لمن قالت انهم قتلى مدنيين في في القصف الجوي الذي استهدف سوق علاف الشعبي (سوق الليل) بمديرية سحار.

وكانت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلنت على لسان الناطق باسمها العقيد تركي المالكي، في وقت سابق، إجراء تحقيقات في الادعاءات التي تداولتها وسائل الإعلام حول استهدف سوق شعبي في صعدة وسقوط مدنيين.

العربية نت