مقتل 13 “حوثيًا” في معارك مع الجيش اليمني شرقي صنعاء

(شبكة الطيف ) الأناضول :

أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، مقتل 13 من مسلحي جماعة “الحوثي“، في معارك مع الجيش اليمني بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وقال العقيد عبدالله الشندقي، الناطق باسم المنطقة العسكرية السابعة في بيان له: إن المعارك تواصلت في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء لليوم الرابع على التوالي.

وأوضح أن الجيش اليمني تقدم خلال المعارك، وسيطر على مواقع جبل الحلاتين، وجبل العظيمة، وقاع الحطب.

وأشار البيان إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 13 من مسلحي الحوثي، فضلًا عن عشرات الجرحى.

ولفت البيان إلى أن “طيران التحالف قام بقصف وتدمير ست دوريات عسكرية وثمانية مدافع رشاشة، مع استمرار المعارك حتى اللحظة”.

ويسعى الجيش لاستكمال السيطرة على مديرية نهم، التي تبعد عن صنعاء قرابة 55 كم، والانتقال لمديرية “أرحب” القريبة من مطار صنعاء الدولي.