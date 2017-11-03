بن دغر يهدد ابناء الجنوب ويقول الوحدة لن تسقط

(شبكة الطيف ) عدن :

هدد رئيس حكومة الشرعية والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع صالح، بأنه لن يسمح بإسقاط الوحدة في عدن، وسيعود المؤتمر اليها قوياً .

جاء ذلك خلال ترأس اجتماع اللجنة العامة والدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي اسسه المخلوع صالح ويتزعمه حتى الان وبحضور رشاد العليمي عضو اللجنة العامة ووزراء الاعلام معمر الإرياني والشئون القانونية نهال العولقي والتعليم العالي حسين باسلامة وعدد من محافظي المحافظات ونواب الوزراء والوكلاء واعضاء اللجنتين العامة والدائمة .

وفي الاجتماع شدد بن دغر على أن المؤتمر الشعبي العام حد قوله يقف مع كل القوى السياسية (الشريفة) في خندق واحد ضد الميليشيات الانقلابية الحوثية وحليفها صالح من أجل استعادة الدولة والنظام الجمهوري وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي من أهم ثمارها الدولة الاتحادية, مخرجات الحوار الوطني لن نستطيع مرة اخرى الحصول عليها والتمسك بها هو الحفاظ على الجمهورية والوحدة واي خروج عليها سيؤدي باليمن الى كارثة.

وأكد بن دغر تمسك حزبه بما قال انها ثوابت من بينها “الوحدة” وقال :”المؤتمر يؤكد التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة مبيناً أن الجمهورية هي المضاد الطبيعي للإمامة مشيراً إلى رفض المؤتمر بكل قياداته وكوادره للمشروع الحوثي المرتهن للمشروع الفارسي وقال ماكان للحوثي وصالح ان يتقدموا لولا دعم ايران, والحوثيون يدعون حقا إلهيا في حكم اليمن ولكننا لن نسمح بسقوط الجمهورية في صنعاء ولن نسمح بسقوط الوحدة في عدن.”

وتطرق بن دغر الى خطوات للمجلس الانتقالي بحق مقرات للمؤتمر وقال :”نستنكر اقتحام مقرات المؤتمر واحتلالها في بعض المحافظات موضحاً أنه عمل تخريبي يتنافى مع النهج الديمقراطي ومبدأ التعددية السياسية وحرية العمل الحزبي وهو مرفوضٌ ومدان بأشد العبارات مؤكداً في الوقت ذاته أن الصمت إزاء هذه التصرفات يعد موقفاً سلبياً لا يقبله اليمنيون إن المؤتمر الشعبي العام حزب الغالبية من أبناء اليمن، وحزب الوطن كله، والاعتداء على مقراته أو مقرات اي حزب سياسي آخر أمر مرفوض وسنعيد للمؤتمر الشعبي بناءه التنظيمي الديموقراطي، وسنعقد اللجنة الدائمة على أرض يمنية قريباً، ويجب أن يكون واضحاً أن الدعوة ستوجه لأعضاء اللجنة الدائمة،و سنعيد ترتيب وضع القيادة العليا للمؤتمر، وفروع المحافظات والمديريات ، وستعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها وبدورها ستعيد ترتيب وضع الهيئات القيادية في المحافظات والمديريات”.

واختتم بن دغر حديثه قائلاً :”دافعوا عن القيم التي آمن بها المؤتمريون، دافعوا عن الجمهورية ودافعوا عن الوحدة والدولة الاتحادية.

هذا وقد تحدث في الاجتماع الدكتور رشاد العليمي عضو اللجنة العامة موضحا بعض الخطوات التي يقوم بها الحزب لعقد اجتماعات واستكمال تشكيل الدوائر الاعلامية والسياسة وعكسها على جميع مقرات الحزب معلنا عن تدشين موقع الميثاق نيوز كموقع رسمي للحزب”.

يافع نيوز