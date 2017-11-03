تفتيش “العمل” يكشف 103 محلات مخالفة بمنطقة الرياض

(شبكة الطيف ) واس :

كشفت حملة تفتيشية، نفّذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على محال بيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها في مدينة الرياض وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لها، عن 103 مخالفات لقرارات التأنيث والتوطين بالعاصمة و16 مخالفة في محافظات المجمعة والخرج والمزاحمية.

وأكد مساعد مدير عامّ الفرع، أحمد المطوع، على استمرار الحملات التفتيشية في منطقة الرياض والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط سوق العمل وتنظيمه، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

ودعا المطوع إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات قرارات وأنظمة العمل، من خلال تطبيق “معا للرصد”، أو عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.