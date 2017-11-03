تأجيل إقلاع طائرة فرنسية من القاهرة لسبب غريب

(شبكة الطيف ) متابعات :

شهد مطار القاهرة الدولي -اليوم الجمعة- واقعة غريبة، تمثّلت في تأخر إقلاع طائرة الخطوط الفرنسية المتجهة إلى باريس 8 ساعات، بسبب نفاد عدد ساعات العمل لطاقم الطائرة.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط الفرنسية، المتجهة إلى باريس رفض قائد الرحلة الإقلاع بالطائرة، نظرًا لنفاد عدد ساعات العمل لطاقم الطائرة، الذين غادروا المطار متوجهين إلى أحد الفنادق القريبة من المطار، للحصول على الراحة. بحسب «بوابة الأهرام».

أضافت المصادر أن قائد الرحلة عاد إلى المطار، وأقلع بالرحلة بعد تأخر الطائرة عن موعدها المحدد بجدول التشغيل 8 ساعات.