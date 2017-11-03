مخاوف بين اليمنيين من تواصل انهيار الريال

(شبكة الطيف ) وكالات :

واصل الريال اليمني انهياره بشكل مخيف أمام العملات الأجنبية الأخرى بشكل متسارع؛ ما زاد من مخاوف المواطنين اليمنيين من الوصول إلى مستوى الرقم 500، في إشارة إلى وصول سعر الدولار إلى ذلك الرقم “المخيف”، بحسب وصف البعض.

وقالت مصادر مصرفية متطابقة في عدن و صنعاء وتعز وحضرموت، إن أسعار الصرف تتدهور يوما بعد آخر، حيث وصل سعر الدولار إلى 430 ريال خلال ساعات .

كما وصل الريال السعودي إلى 111 ريالا مقابل الريال اليمني، وهي المرة الأولى من نوعها التي يصل إليها الريال في اليمن بهذا المستوى.