(شبكة الطيف ) إسلام سيف

في مجزرة جديدة تضاف إلى رصيدها المثقل بالانتهاكات والإجرام ضد الأطفال اليمنيين، قتلت #ميليشيات_الحوثيوالمخلوع صالح الانقلابية، مساء الخميس، 7 أطفال، وأصيب آخرون، جراء قصف عشوائي استهدف حيا سكنيا غرب مدينة #تعز.

وأفادت مصادر محلية أن قذيفة هاون (مدفعية)، أطلقتها الميليشيات الانقلابية من أماكن تمركزها في شارع الخمسين، على أحد منازل المواطنين في منطقة عنصوة بشارع الثلاثين، حي بئر باشا بمدينة تعز، أسفرت عن مقتل خمسة أطفال وجرح أربعة آخرين كحصيلة أولية، معظم حالتهم خطرة.

ضحايا المجزرة الحوثية المروعة ضحايا المجزرة الحوثية المروعة

وهذه أسماء الأطفال القتلى في حي عنصوة شارع الثلاثين بير باشا غرب مدينة تعز:

1 – عمار احمد محمد ابرهيم

2 – احمد علي مهيوب

3 – عمار خالد مهيوب

4 – عمرو خالد مهيوب

5- محمد علي مهيوب

أما الجرحى فهم:

1 – معمر جميل

2 – محمد سيف

3 – عمرو أحمد محمد أبراهيم

وتواصل الميليشيات الانقلابية قصفها المدفعي والصاروخي على الأحياء السكنية بمدينة تعز بشكل يومي، متسببة في سقوط عدد من الضحايا المدنيين وتضرر كبير في المنازل والممتلكات.

وكان تقرير حقوقي (غير حكومي)، اتهم الأمم المتحدة بتجاهل حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال بمحافظة تعز من قبل الميليشيات الحوثية.

وكشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، عن مقتل ما يزيد عن 700 طفل في تعز فقط منذ بداية الحرب، وإصابة 2700 آخرين بنيران ميليشيات الحوثي وصالح.

وارتكبت الميليشيات الانقلابية في سبتمبر الماضي مجزرتين دمويتين ضد الأطفال في تعز، ذهب ضحيتها 14 طفلا، وأصيب 17 طفلاً آخرون.

العربية نت