مصدر في الحزام الأمني هذه حقيقة وتفاصيل ماحدث في ميناء الزيت

(شبكة الطيف ) عدن :

قال مصدر في قوات الحزام الأمني بأن ماحدث في بوابة ميناء الزيت في مدينة البريقة بعدن مساء اليوم الخميس ليس اشتباكات كما يتم الترويج له عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي ..

وأوضح المصدر في تصريح للـ “الأمناء” بأن ماحدث هو هجوم تعرضت قوات من الحزام الأمني قدمت لاستلام مهام الحراسة وتأمين المنشأة بموجب اتفاق مسبق مع الجهات ذات العلاقة غير أن قوات الحزام الأمني فوجئت لدى وصولها بالقرب من بوابة الميناء بهجوم من قبل عناصر مسلحة كانت مستعدة ومنتشرة في الموقع بالإضافة إلى أفراد الحراسات المتواجدين في البوابة والذين يتبعون اللواء الرابع حماية منشئات وهو الأمر الذي قال المصدر بأنه قد دفع بقوات الحزام الأمني إلى الرد على مصدر النيران وذلك بعد سقوط عددا من الجرحى .