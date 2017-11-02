أمريكية يمينية متطرفة تشكو.. تأخرت 30 دقيقة لعدم تمكني من إيجاد سائق غير مسلم!

(شبكة الطيف ) سامر محمد:

حظر تطبيقي “أوبر” و”ليفت”، ناشطة يمينية أمريكية متطرفة بعد استغلالها الهجوم الإرهابي في مدينة نيويورك الذي ارتكب على يد سائق سابق لدى “أوبر” في مهاجمة السائقين المسلمين، وذلك وفقا لمجلة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية.

وتحدثت الناشطة اليمينية المتطرفة عن أنها تأخرت عن مؤتمر صحفي لشرطة نيويورك لأنها لم تتمكن من إيجاد سائق غير مسلم لمدة 30 دقيقة.

وأطلعت شركة “أوبر” المجلة في بريد إلكتروني أمس الأربعاء بأن الناشطة “لورا لومر” التي لديها 100 ألف متابع على “تويتر” جرى حظرها لانتهاكها التوجيهات العامة الخاصة باستخدام التطبيق، وأخبرت “ليفت” المجلة أيضا في رسالة بريدية بأنها أوقفت حساب “لومر”.

وكانت “لومر” نشرت سلسلة من التغريدات تشتكي فيها من المسلمين بعد هجوم الثلاثاء الماضي في نيويورك الذي نفذه سائق سابق مسلم مما تسبب في مقتل 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

ولفتت المجلة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها شركة “أوبر” بحظر ناشطة يمينية متطرفة من استخدام منصتها وتطبيقها، حيث حظرت خلال العام الجاري ناشط قومي متطرف بعدما طردته سائقة في واشنطن بسبب تصريحاته العنصرية.

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