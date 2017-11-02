تعز.. مواقع جديدة في قبضة الشرعية

(شبكة الطيف ) إسلام سيف

سيطرت قوات الجيش اليمني على مواقع جديدة، الأربعاء، في تعز جنوب غرب البلاد، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية.

وأفاد الموقع الرسمي الناطق باسم #الجيش_اليمني أن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على قرية القاعدة والتباب المحيطة بها في جبهة مقبنة غرب مدينة تعز، مشيراً إلى أن معارك عنيفة دارت مع الميليشيات الانقلابية في محيط جبل هوب العقاب الذي سيطرت عليه قوات الجيش خلال اليومين الماضيين.

وتكبدت الميليشيات الانقلابية عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في المعارك، بحسب الموقع، غير أنه لم يذكر إحصائية.

وأوضح أن المعارك في الجبهة الغربية امتدت لتشمل عزلتي الشراجة وبني بكاري وحمير ومنطقة الرحبة وقرية الأشروح الواقعة من الجهة الشمالية لجبهة الكدحة.

وكانت الميليشيات حاولت التسلل إلى منطقة المدافن وعدد من القرى المحيطة بها في جبهة مقبنة إلا أن قوات الجيش تصدت لها.

العربية نت