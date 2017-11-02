غارة أميركية تقتل قيادياً في تنظيم القاعدة جنوب اليمن

(شبكة الطيف ) إسلام سيف

استهدفت طائرة أميركية بدون طيار، الخميس، قياديا في تنظيم القاعدة بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت القيادي في “القاعدة” أحمد مصفر الخضر بين قريتي الفريض وكوكب شرق مديرية مودية، الفاصلة بين محافظتي أبين وشبوة جنوب شرق اليمن، ما أدى إلى مقتله.

وكثفت المقاتلات الأميركية من غاراتها في أبين والمناطق المجاورة، وتقول إنها استطاعت أن تقتل عددا من قيادات وعناصر تنظيم #القاعدة.

وكانت حملة عسكرية واسعة نفذتها القوات اليمنية بدعم من #التحالف العربي بقيادة #السعودية، منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، نجحت في تطهير محافظة #أبين من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي، وتم طردهم قبل أيام من آخر معاقلهم في المحافظة، ولقيت قيادات بارزة في التنظيم مصرعها خلال الحملة وأسر آخرون.

وتواصل القوات اليمنية وطيران التحالف العربي، تعقب أوكار التنظيم الذي فر من مدن وقرى محافظة أبين إلى مناطق جبلية.

العربية نت