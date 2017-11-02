​المستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الامه الكويتي: انفصال الجنوب العربي هو الحل الوحيد للازمه اليمنيه​

(شبكة الطيف ) عدن :

قال المحامي “سعود مطلق السبيعي” المستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الامه الكويتي ان انفصال الجنوب العربي هو الحل الوحيد للازمه اليمنيه رغم رفض القله من الواهمين بالوحده .

وغرد سعود المطلق في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عدة تغريدات رصدها محرر موقع ” سمانيوز” الاخباري قائلا في احداها « انفصال الجنوب العربي هو الحل الوحيد للازمه اليمنيه رغم رفض القله من الواهمين بالوحده فهذه دول الخليج قبائل واحده وكل منهم في دوله سعيد وبعيد»

واضاف « الجنوب العربي مناره ثقافيه وافكار تقدميه وعقليه تجاريه وصناعيه فذه منذ فجر التاريخ وإنسان الجنوب العربي علامه فارقه في محيطه »

وقال ايضا« بالإنفصال سيتعلم الشمال الاعتماد على نفسه بدل ماهو جالس عاله على خيرات الجنوب»

وفي تغريدة اخرى قال « علي صالح يريد الجنوب حديقه خلفيه للشمال وسلة موارد لخزائنه خصوصاً حين ادرك اهميتها الاقتصاديه»

واختتم تغريداته بقوله « ما أجمل الجنوب واهل الجنوب العربي .. ملح العرب وزمردة التاج»

سماء نيوز