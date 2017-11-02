​المستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الامه الكويتي: انفصال الجنوب العربي هو الحل الوحيد للازمه اليمنيه​

(شبكة الطيف ) عدن :
قال المحامي “سعود مطلق السبيعي” المستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الامه الكويتي ان انفصال الجنوب العربي هو الحل الوحيد للازمه اليمنيه رغم رفض القله من الواهمين بالوحده .
وغرد سعود المطلق في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عدة تغريدات رصدها محرر موقع ” سمانيوز” الاخباري قائلا في احداها « انفصال الجنوب العربي هو الحل الوحيد للازمه اليمنيه رغم رفض القله من الواهمين بالوحده فهذه دول الخليج قبائل واحده وكل منهم في دوله سعيد وبعيد»
واضاف « الجنوب العربي مناره ثقافيه وافكار تقدميه وعقليه تجاريه وصناعيه فذه منذ فجر التاريخ وإنسان الجنوب العربي علامه فارقه في محيطه »
وقال ايضا« بالإنفصال سيتعلم الشمال الاعتماد على نفسه بدل ماهو جالس عاله على خيرات الجنوب»
وفي تغريدة اخرى قال « علي صالح يريد الجنوب حديقه خلفيه للشمال وسلة موارد لخزائنه خصوصاً حين ادرك اهميتها الاقتصاديه»
واختتم تغريداته بقوله « ما أجمل الجنوب واهل الجنوب العربي .. ملح العرب وزمردة التاج»
سماء نيوز
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