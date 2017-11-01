الرئيس هادي يرفض إقالة اللواء شلال والاصلاح يتمسك بـ”بن دغر”

(شبكة الطيف ) عدن :

قالت مصادر إعلامية ان الرئيس عبدربه منصور هادي رفض مؤخرا مطالبات لجهات رفيعة طالبته بضرورة إقالة مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع واستبداله بشخص آخر.

ونقل موقع الامناء نت ان قيادات رفيعة من حزب التجمع اليمني للاصلاح وبعض المقربين من الرئيس هادي وفي مقدمتهم مدير مكتبه عبدالله العليمي اللذين طالبوا باقالة اللواء شلال وقاموا بترشيح شخص اخر كان جاهز لخلافته في امن عدن.

وبحسب المصادر ان الرئيس هادي قام بالتواصل مع اللواء شلال للتباحث حول بعض القضايا ، وعلى اثر الاتصال قام اللواء شلال بإطلاق سراح عناصر الاصلاح.

وقالت تلك المصادر ان الرئيس عبدربه منصور هادي أشاد بالنجاحات الأمنية التي حققها اللواء شلال علي شائع .

وافادت تلك المصادر ان تسريبات اقالة شلال تأتي من مطابخ الشرعية التي يديرها الاصلاح .

من جانب اخر قالت مصادر في العاصمة السعودية الرياض ان الاصلاح متمسك ببقاء د . احمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء .