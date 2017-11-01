وثيقة هامة بالرياض جرى تعديلها بالاعتراف بالحراك الجنوبي كممثل عن القضية الجنوبية

(شبكة الطيف ) عدن :

تم ،يوم الأحد، بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، اجراء تغيير هام في وثيقة تحالف القوى السياسية الداعمة للشرعية ضد الانقلاب الحوثعفاشي .

وعلمت (عدن الغد) من مصدر موثوق بالرياض ان التغيير في الوثيقة جاء وفق توجيهات صريحة وصارمة من فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي وشمل نصا يؤكد على ان الحراك الجنوبي السلمي بكافة مكوناته هو الحامل السياسي للقضية الجنوبية .

ويعد هذا النص الاضافي اعتراف رسمي من كافة الاحزاب السياسية اليمنية بقوى الحراك الجنوبي وباعتبارها الممثل السياسي للقضية الجنوبية .

واضاف المصدر ان اتصالات تجري لتوحيد مكونات الحراك في الفترة القريبة القادمة .

وشهدت العاصمة عدن خلال الشهرين الماضيين لقاءات متنوعة ضمت مكونات الحراك الجنوبي كان اخرها اللقاء التشاوري بفندق كورال .

وكثف المجلس الاعلى للحراك الثوري الذي يرأسه الدكتور صالح يحيى سعيد ونائبه الاول فؤاد راشد من لقاءاتهم بقوى الحراك ومنظمات المجتمع المدني في محاولة لتوحيدها كما اجرى تغييرات واسعة في بنيته التنظيمية الى جانب اعادته للكوادر الجنوبية التي انقطعت عن ممارسة مهامها في اطار هيئة رئاسته .

وتأتي تحركات المجلس الاعلى متزامنة مع تحركات واسعة للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الاخ عيدروس الزبيدي الذي اعلن في اجتماع هيئة رئاسته بمدينة المكلا امس عن جهوزيته للمشاركة في المفاوضات اليمنية القادمة .

وقال البلاغ الصحفي الصادر عن الاجتماع ان المجلس الانتقالي جاهز للمشاركة في الحوارات المتصلة بالأزمة اليمنية كممثل عن القضية الجنوبية .

ويأتي النص الاضافي كما يبدو في وثيقة التحالف السياسي الداعم للشرعية الممثل فيه كل الاحزاب اليمنية ليقطع على الانتقالي اي امال في مسالة الاعتراف به كممثل عن القضية الجنوبية .

ويشهد الشارع الجنوبي ونخبه جدالا واسعا بشأن من يمثله كما انعكس ذلك في احتفالية اكتوبر التي شهدت ساحتين والتي من المتوقع تكرارها في احتفالية نوفمبر مع قرب الحديث عن مفاوضات يمنية قادمة .

عدن الغد