بالفيديو :”الزبيدي” يلتقي بالقيادات النسوية في حضرموت ويؤكد أن الأبواب مفتوحة للجميع

(شبكة الطيف ) الغد المشرق :

أكد رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي، أنه لا خوف بعد اليوم على القضية الجنوبية، وأن أبواب المجلس الانتقالي مفتوحة لكل جنوبي، كون المجلس لا يقصي أحد، وذلك انطلاقاً من حرصه على ضمان مشاركة الجميع في بناء دولة الجنوب وعاصمتها عدن.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الزُبيدي ومعه عدد من أعضاء المجلس الانتقالي، بقيادات القطاعات النسائية بمحافظة حضرموت.

وخلال اللقاء رحّب الزُبيدي، بالمرأة الجنوبية في حضرموت، واستعرض جهود وخطوات تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي منذ تأسيسه حتى المرحلة الراهنة، وأكد أنه لا خوف على قضية الجنوب بعد اليوم، وهو ما تؤكده المشاهد اليومية للواقع في الجنوب حيث أصبحت القضية الجنوبية في كل منزل.