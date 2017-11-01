الملك سلمان يعزي ترامب في “ضحايا نيويورك”

الملك سلمان يعزي ترامب في “ضحايا نيويورك”

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(شبكة الطيف ) سكاي نيوز عربية
قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التعازي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ضحايا حادث الدهس الذي وقع في نيويورك، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية.
ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن الملك سلمان، إدانة المملكة واستنكارها “بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي، معربين لكم ولأسر الضحايا أحر التعازي وصادق المواساة”.

وأضافت القناة نقلا عن الملك: “نجدد موقف المملكة في رفض الإرهاب بكافة أشكاله ونؤكد على أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه”.

كما قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعازيه للرئيس الأميركي.

وقتل 8 أشخاص وأصيب آخرون بينهم حالات حرجة، في حادث دهس شهدته نيويورك، الثلاثاء، نفذه شاب من أوزبكستان على صلة بتنظيم “داعش”.

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