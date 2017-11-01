محمد صلاح ومعلول والمساكني في قائمة المرشحين لأفضل لاعب أفريقي

(شبكة الطيف ) رويترز :

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء قائمة من 30 لاعبا مرشحا لجائزة أفضل لاعب أفريقي وضمت الحارس المصري المخضرم عصام الحضري ومواطنه محمد صلاح مهاجم ليفربول والثنائي التونسي علي معلول ويوسف المساكني.

وضمت القائمة التي أعلنها الاتحاد الأفريقي في موقعه على الانترنت المهاجم المغربي خالد بوطيب ومواطنه كريم الأحمدي لاعب فينوورد الهولندي إضافة لصانع اللعب الجزائري ياسين براهيمي.

ولعب الحضري (44 عاما) دورا كبيرا في تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية في يناير كانون الثاني قبل أن يساهم في صعودها لكأس العالم لأول مرة منذ 1990 برفقة صلاح الذي أحرز خمسة من أهداف مصر السبعة في التصفيات.

كما تألق صلاح مع ليفربول، الذي انضم إليه من روما الايطالي في فترة الانتقالات الصيفية، وسجل تسعة أهداف في 13 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

وساعدت عروض الظهير الأيسر التونسي معلول القوية ناديه الأهلي المصري على بلوغ نهائي دوري أبطال افريقيا وهو على بعد خطوة واحدة أيضا من التأهل لكأس العالم مع تونس.

وبجانب معلول كان المساكني من أبرز لاعبي تونس خلال تصفيات كأس العالم كما ساهم في فوز الدحيل، تحت اسم لخويا قبل اندماجه مع نادي الجيش، بالدوري القطري الموسم الماضي.

وضمت القائمة أيضا الغابوني بيير-ايمريك أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند والغيني نابي كيتا لاعب وسط لايبزغ والغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد والسنغالي كيتا بالدي جناح موناكو إضافة لمواطنه ساديو ماني مهاجم ليفربول.

وفي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي يلعب داخل القارة ظهر معلول مجددا بجانب زميليه في الأهلي أحمد فتحي والنيجيري جونيور أجايي والمغربي محمد أوناجم جناح الوداد والتونسي طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي والجزائري أسامة درفلو لاعب اتحاد العاصمة.