الضالع : جنود يعتدون على شاب بحجة رفعه لعلم الجنوب

(شبكة الطيف ) الضالع :

قام افراد من حراسة قائد اللوا 83 مدفعية المرابط في مريس العقيد عادل الشيبه بالسب والتهديد بالقتل على الشاب بلال جعوال 20عام من اهالي بيت جعوال بمريس شمال الضالع عل خلفية رفعه لعلم دولة الجنوب .

وفي اتصال هاتفي مع “الأمناء” قال الشاب بلال جعوال ” بانه كان في الطريق العام بعد عودته من مركز المديرية بعد تلبيتة دعوة للمشاركة في الوقفة التضامنية مع مدير المديرية جياب الصيادي اعترض طريقه طقم عسكري وعلى متنه جنود قاموا بالسب والتهديد ومصادرة العلم منه بالقوهة ” .

وناشد الشاب جعوال الجهات المختصة بوضع حد للهمجية ومحاسبة الجناة ، واضاف : “كان الاحرا بهم قبل ان يصادروا العلم والذي قمت برفعه من تلقاء نفسي ومحظ ارادتي وبحريتي ومن حقي رفعه باعتباري مقاوم وقبل ان يقوموا بذلك عليهم اولا تحرير غرف نومهم المصادرة من قبل الحوثي ,في اشارة منه الى المناطق التي ينتمي اليها قائد اللواء وافراد حراسته الواقعة تحت سيطرة الحوثي في محافظة اب.

وتوعد الشاب جعوال وكل اصدقائه برفع العلم الجنوبي في كل بيت وسارية.

يذكر ان مديرية قعطبة كانت تتبع محافظة إب اداريا قبل صدور قرار من قبل سلطة عفاش في عام 97 قضى بادراجها في اطار محافظه الضالع ان ذاك .

ويرابط في المديرية اربعة الوية عسكرية تدار من مأرب وتم اختيار كل قيادات واركان الالوية العسكرية من المنتميين اليها من جناح الاخوان المسلمين .

وكان محافظ الضالع فضل الجعدي قد كلف جياب الصيادي مديدرا للمديرية الا ان الصيادي يتعرض لحملة تحريض وتنكيل ممنهج ومن قبل تحالف جحافل 94 وعلى مختلف انتماءاتهم وعلى راسهم قائد اللوا 30 مدرع عبد الكريم الصيادي .

الامناء نت