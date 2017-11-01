(شبكة الطيف ) إسلام سيف

كشف #الجيش_اليمني، الثلاثاء، عن إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين بجبهة مريس جنوب البلاد، في ثاني عملية من نوعها خلال الساعات الأخيرة حيث تم مؤخراً إسقاط طائرة مماثلة في البيضاء.

وفضح تقرير دولي، أصدره “مركز أبحاث النزاعات المسلحة” في لندن، الأحد، ادعاءات الحوثيين أن هذا النوع من الطائرات صناعة محلية، مؤكداً أن هذه التكنولوجيا العسكرية إيرانية الصنع، وليست محلية حسب مزاعمهم.

وذكر الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني، أن الجيش الوطني أسقط مساء الاثنين، طائرة تجسسية بدون طيارتابعه للمليشيات الانقلابية في جبهة #مريس، شمالي محافظة #الضالع، جنوبي البلاد.

وأشار إلى أن الطائرة بدون طيار التي تم إسقاطها في منطقة يعيش التابعة لجبهة مريس، حديثة الصنع وتستخدمها المليشيا الانقلابية للتجسس على مواقع قوات الجيش الوطني.

في ذات السياق، أعلنت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط #اليمن، الاثنين، عن إسقاط طائرة استطلاع وتجسس دون طيار تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكدت أن الطائرة تم إسقاطها في جبهة قيفة، وتحديدا منطقة بلاد الجوف مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

وأسقط الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، العشرات من هذه الطائرات في أوقات سابقة بجبهات مختلفة، حيث يستعين بها #الحوثيون في تصوير مواقع الجيش، لتسهيل استهدافها.

وبحسب تقرير “مركز أبحاث النزاعات المسلحة” في لندن، فإن تكنولوجيا إيران العسكرية وصلت إلى مليشيا الحوثي من خلال مساعدتها في استخدام طائرات من دون طيار قالوا عنها في وقت سابق إنها محلية الصنع ليتبين أنها إيرانية الصنع، تم تهريبها للحوثيين مع أسلحة أخرى بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى، وفق التقرير.

العربية نت