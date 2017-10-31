جرحى جنوبيون ينفذون وقفه احتجاجية بالعاصمة عدن للمطالبة بحقوقهم

(شبكة الطيف ) عدن الغد :

نفذ صباح يوم الثلاثاء العشرات من الجرحى الجنوبيين الذين سقطوا بإصابات مختلفة بمختلف جبهات الدفاع عن الجنوب طيلة الغزو الحوثي عفاشي على الجنوب ارضا وانسانا بينهم قادة الوية ومحاور عسكرية جنوبية سابقة برتب عسكرية عالية وقفه احتجاجية امام المركز الصحي لمعالجة امراض السل بمدينة المنصورة بالعاصمة عدن .

وخلال الوقفة رفعت لافتات ورددت هتافات تطالب الجهات المعنية في البلاد وقيادة التحالف العسكري العربي القائم في بلادنا منذ اكثر من ثلاث اعوام بقيادة السعودية والامارات بالنظر وعمل اللازم تجاه تسوية وحل كثير من قضاياهم ومنها العلاج خصوصا بعد اهمال جرحى كثر منذ اصابتهم حتى اللحظة للحد الذي تعفنت جراحهم بل منهم ماتوا .

بعد ذلك اتجهوا في مسيرة حاشدة نحو مستشفى 22 مايو بالعاصمة عدن القريب من مكان الوقفة التي تتواجد فيه الدكتورة اشراق السباعي المختصة بشؤون جرحى الجنوب من قبل الحكومة في الداخل واخيها ممثلهم ومندوب لجرحى الجنوب بدولة الهند.

وحددوا خلال الوقفة مطالب عدة ومنها سرعة علاجهم في الداخل والخارج والاهتمام بالجريح الجنوبي ا لمعاق وغير المعاق وتعويضهم عن كل ما لحق بهم من اصابات وفقدان لكثير من مصالحهم ومنها وظائف واعمال تجارية بدول الخليج العربي ومختلف دول العالم ومنحهم حقوقهم التي صرفت وتعرضت للاستغلال الشخصي ومنها اكرامية الملك سلمان وحل قضية جوازات جرحى كثر محجوزة لدى دول اخرى ومنها دولة جبيوتي طرحوا قضيتها على رئيس هلال الامارات بالعاصمة عدن منذ اشهر طويلة دون فائدة .

*من معين الصبيحي