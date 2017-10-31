أكبر “4” مستشفيات بعدن تعلن إغلاق أبوابها بسبب انقطاع الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية “وثيقة”

(شبكة الطيف ) عدن :

تسبب حكومة بن دغر المحسوبة على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، بجلب العار للعاصمة عدن، بعد اعلان اكبر 4 مستشفيات خاصة بعدن اغلاق ابوابها بسبب انقطاع الكهرباء و نفاذ مخزونها من المشتقات النفطية، وانعدام المشتقات بشكل كامل.

واعلنت مستشفيات ( النقيب – الوالي – صابر – البريهي ) التي تعد من أكبر مستشفيات عدن، انها على وشك إغلاق ابوابها بسبب الانقطاعات الطويلة للكهرباء وعدم توفر الديزل في شركة النفط ولا حتى بالسوق السوداء، حيث استنفذت تلك المستشفيات كل مخزونها، ولم يعد باستطاعتها استقبال الجرحى والمرضى .

وباعلان تلك المستشفيات اغلاق ابوابها، اصبحت عدن على فوهة كارثة حقيقية، خاصة وان المستشفيات تكتض بالجرحى والمرضى. بحسب رسالة المستشفيات المرفوعة للرئيس هادي .

ولم تدخل عدن في وضع كهذاء طوال تاريخها، إلا في ظل حكومة احمد عبيد بن دغر، والتي اوصلت وضع الكهرباء في عدن الى التوقف الكامل، ووصول ازمة المشتقات النفطية الى اعلى درجاتها، بسبب فشل حكومة بن دغر في معالجة ملف الخدمات بعدن والمحافظات المحررة الجنوبية، الى جانب فشلها في معالجة ملف المشتقات النفطية الذي يتلاعب به النافذين.

الامناء نت