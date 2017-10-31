المجلس الأعلى للحراك بلودر يشيد بتحركات رئاسة الانتقالي ويستنكر الإساءة للواء بن بريك

(شبكة الطيف ) عدن :

عقد المجلس الاعلى للحراك الثوري بمديرية لودر اجتماعا برئاسة الاخ عبدربه لصور ونائبه صالح الخضر امصاد وأعضاء السكرتارية .

وناقش المجلس في اجتماعه الأسبوعي عددا من القضايا المطروحة على جدول نشاطه وحيا المجلس الجهود التي يبذلها المجلس الانتقالي من خلال تدشين فروع المجلس في عدد من المحافظات الجنوبية كما ادان المجلس ما تكتبه بعض الاقلام الصفراء عن عضو المجلس الانتقالي اللواء احمد سعيد بن بريك مؤكدين ان التحريف وقلب الحقائق في ما قاله اللواء بن بريك هو صادر عن غباء او مرض في نفوس من يروجون لتلك الاعمال والتي يريدون من خلالها شق الصف الجنوبي .

كما استنكر المجلس الاستقطاعات التي تقوم بها قياده اللواء 115 على الافراد بدون وجه حق والتي تصل لعشرات الملايين وتذهب ادراج الرياح .

الامناء نت