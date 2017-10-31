الهلال الأحمر الاماراتي يوزع هدايا وحقائب مدرسية على اطفال مدرسة بحضرموت

(شبكة الطيف ) علي الجفري

قدمت هيئة الهلال الأحمرالإماراتي اليوم حقائب مدرسية وهدايا متنوعة لأطفال مدرسة الاحقاف بمديرية السوم بوادي حضرموت، في إطار حملتها الانسانية لادخال السرور على قلوب هذه الفئة.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لفريق الهلال في حضرموت ولدولة الإمارات التي تواصل دعمهم في المجالات كافة لمساعدتهم على مواجهة اعباء الحياة وتطبيع الاوضاع المعيشية.

كما اشاد مسئولون بمدرسة الاحقاف بهذه اللفتة الكريمة التي نفذها الهلال الأحمر والتي رسمت البسمة على وجوه ألاطفال.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت عبدالعزيز الجابري أن هذه الحملة تهدف لإدخال البهجة والسرور على قلوب الكثير من المستفيدين من الأطفال تعزيزاً لمبدأ التكافل الاجتماعي وتعزيز روح التعاون والمشاركة الاجتماعية الفاعلة.