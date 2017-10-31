بعد كشفه فضيحة فساد نهب 5 مليار ريال من ايرادات “عدن ” بن دغر ينتقم من المحافظ ” المفلحي ” ويقلص صلاحياته

بعد كشفه فضيحة فساد نهب 5 مليار ريال من ايرادات “عدن ” بن دغر ينتقم من المحافظ ” المفلحي ” ويقلص صلاحياته

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(شبكة الطيف ) عدن :
ظهرت الى العلن مؤخراً خلافات بين رئيس الحكومة الشرعية ومحافظ عدن عبدالعزيز المفلحي,

وبرز هذا الخلاف على خلفية اتهام محافظ عدن الشيخ عبدالعزيز المفلحي رئيس الوزراء بن دغر بالتصرف والعبث بايرادات محافظة عدن، وتحويل اكثر من 5 مليار ريال الى الخارج على حساب ملف الخدمات في عدن .

ومؤخراً اصدر رئيس الحكومة الشرعية د. أحمد عبيد بن دغر توجيه لوكيل أول محافظة عدن أحمد سالم ربيع بإدارة شؤون المحافظة، وتقليص صلاحيات محافظ عدن الدكتور عبدالعزيز المفلحي .

وجاء ذلك في وثيقة تحصلت عليها وسائل الإعلام توضح بدء سحب الصلاحيات من محافظ عدن وإعطائها للوكيل أول أحمد سالم ربيع.

وعد ناشطون هذه الخطوة انقلاب فعلي على محافظ عدن وإجراء يتضمن سحب الصلاحيات تدريجيا.

وعلل بن دغر في الوثيقة انه أعطى الصلاحيات للوكيل أول بسبب غياب المحافظ مع أن رئيس الحكومة ورئيس الدولة وكل المسؤلين خارج البلاد في إجازة مفتوحة.

وأوضحت مصادر خاصة أن تكليف بن دغر لأحمد سالمين وسحب صلاحيات المحافظ المفلحي خطوة جاءت كردة فعل على تصريح المحافظ واتهامه لرئيس الحكومة بنهب 5 خمسة مليار ريال من إيرادات محافظة عدن وإرسالها للخارج.

يافع نيوز

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