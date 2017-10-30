قناة الجزيرة تؤكد التنسيق الإيراني القطري في اليمن وخيانة قطر للتحالف العربي

(شبكة الطيف ) عدن / خاص

لم يعد خفياً على احد التنسيق الإيراني القطري في اليمن، وخيانة قطر للتحالف العربي .

حيث باتت قطر تجاهر بتلك العلاقة وتفتخر بخيانتها للتحالف العربي وتقاربها مع ايران على حساب قضايا وأمن المنطقة والعالم .

قناة الجزيرة الممولة من قطر والتي تدار من قبلها، اكدت مجدداً التنسيق الإيراني القطري في اليمن، بهدف دعم مليشيا الحوثي وصالح ضد الحكومة الشرعية والتحالف العربي، حيث أتاحت مساحة واسعة لعناصر الانقلاب للمهاجمة دول الخليج العربي ومدح ايران والثناء عليها .

ومساء أمس ظهر القيادي الحوثي البارز ” محمد عبد السلام ” على قناة الجزيرة وهو يهدد ويتوعد بقصف عواصم دول الخليج، بالإضافة الى مهاجمته المملكة العربية السعودية وباقي دول التحالف العربي، في صورة تعكس مدى الخيانة القطرية لدول الخليج وتعمدها اثارة الفوضى في المنطقة >

مراقبون يمنيون اكدوا ان ما تبثه قناة الجزيرة مؤخراً من تقارير ومقابلات مع زعماء الانقلاب يؤكد خيانة قطر للشعب اليمني والتحالف العربي، بالإضافة الى حجم التنسيق الإيراني القطري في اليمن وذلك من خلال وقوفها الواضح مع أدوات ايران في المنطقة وانحيازها لهم بشكل كامل، ومهاجمتها دول التحالف العربي التي تقدم تضحيات كبيرة وجليلة في اليمن، بهدف حفظ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة .