ميليشيا الحوثي تصادر 10 آلاف سلة غذائية في حجة

(شبكة الطيف ) إسلام سيف

صادرت ميليشيات الحوثي الانقلابية أكثر من 10 آلاف سلة غذائية، في محافظة #حجة شمال غربي اليمن، قدمتها منظمات دولية للنازحين والفقراء.

وكشفت مصادر محلية، الأحد، عن استحواذ ومصادرة الحوثيين على أكثر من عشرة آلاف سلة غذائية، مقدمة كمساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين والفقراء في عموم مديريات المحافظة.

ونقلت مواقع إخبارية يمنية، عن المصادر، قولها إن الميليشيا فرضت على المنظمات إدراج أسماء وهمية وأخرى من عناصرها، فيما تقوم بمصادرة كميات أخرى مسجلة باسم نازحين وغيرهم، وتسخيرها لصالح تمويل حروبها، وحرمان الأسر المستحقة والمستهدفة من المساعدات الإغاثية.

وتجاهلت المنظمات الأممية والدولية عشرات النداءات التي وجهها ناشطون في محافظة حجة، لمراجعة عمليات صرف المساعدات الإنسانية، والإشراف عليها، بما يكفل ضمان وصولها للمستفيدين خاصة.

وكان نازحون في مديرية أسلم بمحافظة حجة تظاهروا، الشهر الماضي، احتجاجاً على نهب الحوثيين لمساعداتهم الإغاثية، وقمعت مظاهرتهم بالقوة واعتقل العشرات منهم، حيث كشف حينها عن توقيف الحوثيين 1000 حالة من النازحين المستفيدين من الإغاثات والمساعدات الدولية، والتوقيع على كشوفات استلام باسم 700 أسرة نازحة، في حين أن مستحقيها لم يحصلوا على شيء، إضافة إلى إسقاط 2000 حالة من كشوفات المستفيدين واستبدالهم بأسماء أخرى.

كما أفادت معلومات سابقة، أن ميليشيات الحوثي في مديرية أسلم بمحافظة حجة، تنهب المساعدات الإنسانية المقدمة للنازحين من المنظمات الدولية والتي تقدر قيمتها بأكثر من 26 مليون ريال يمني شهرياً.

وتكرر ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها القيام بعمليات النهب المنظم للمساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، ومنع وصولها إلى المستحقين، وسط انتقادات من الحكومة اليمنية الشرعية لصمت وتغاضي المنظمات الأممية والدولية عن هذه التصرفات والممارسات الإجرامية لعصابات الانقلاب، ضمن مشروعها لتجويع وقتل الشعب اليمني.

العربية نت