أمهات المختطفين:مقتل مختطف جديد بسجون الحوثيين بالتعذيب

(شبكة الطيف ) إسلام سيف

قالت رابطة أمهات #المختطفين_اليمنيين، إن العشرات من أبنائهن المختطفين يتعرضون للتعذيب الشديد والممنهج داخل سجن الأمن السياسي وسجن احتياطي هبرة وعدد من السجون السرية لميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في #صنعاء.

ودانت #أمهات_المختطفين في وقفة احتجاجية، الاثنين، بصنعاء، استمرار عمليات الاختطاف والتعذيب حتى الموت الذي يتعرض له المختطفون والمخفيون قسراً في سجون الميليشيات الانقلابية.

وكشفت عن تعرض عدد من المختطفين للتعذيب الشديد داخل سجن هبرة في صنعاء، الأحد، ما أدى إلى وفاة أحد المختطفين دون التأكد من هوية المختطف بسبب التكتم الشديد من مشرفي السجن، وربما نقله إلى جهة أخرى، وفق ما ذكر البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية.

وأكد البيان أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، محملة الميليشيات الانقلابية المشرفة على سجن هبرة بصنعاء، مسؤولية حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً.

وطالبت الأمهات المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية تجاه قضية المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين وسرعة التحرك لإنقاذ حياتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وكان تقرير أصدرته أمهات المختطفين اليمنيين، رصد 22 حالة قتل لمختطفين تحت التعذيب والتصفية الجسدية لهم في سجون الانقلابيين، خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 فقط.

العربية نت