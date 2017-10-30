شاهد بالفيديو : قيادي حوثي يُهين المخلوع صالح

(شبكة الطيف ) عدن :

هان القيادي الحوثي ابو الطاؤوس الرئيس المخلوع صالح في منزله .

وقال القيادي الحوثي في خطاب له بتجمع يضم عدد كبير من الحوثيين ان علي عبدالله صالح خائن، ولم يقدم شي للجبهات.

وأضاف ان علي عبدالله صالح تأمر عليهم وقدم مبادرة الاستسلام في ميدان السبعين، حيث كانت هناك مؤامرة كبيرة منسقة مع علي عبدالله صالح بشخصه ومع قيادات من المؤتمر الشعبي العام لجعل هذا اليوم ويقصد ذكرى الاحتفال بتأسيس المؤتمر، تمهيداً لزحوفات التحالف والجيش الوطني في جبهة نهم وفي صرواح وفي ميدي والمخا.

وأضاف انه لولا تحرك زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وكشف المؤامرة لكان الحلم تحقق .

وقال لقد ذهبت علي عبدالله صالح بنفسي ونصحته وكلمته وكان يقولها بكل صراحه انه هو من قدم التضحيات وانه سيقدم هذه المبادرة واجبته انت لست اهل للتضحية واهل التضحيات معروفين في الميدان .

واتهم علي عبدالله بالكذب، وذكرناه بـ 6000 شهيد قتلوا في معارك صعدة السابقة في مقدمتهم حسين بدر الدين الحوثي .

وأضاف أبو الطاؤوس سنقول للخائن انت خائن وللعميل انت عميل ولن نتهاون على دماء الشهداء في إشارة واضحة للمخلوع صالح.

يافع نيوز