بعهد حكومة “الصيف البارد” عدن بدون كهرباء في فصل الشتاء

(شبكة الطيف ) مريم محمد

شكى مواطنون من أبناء العاصمة عدن الانقطاع المستمر لخدمة الكهرباء والتي تكاد أن تكون معدومة لفقدانها لما يقارب 24 ساعة في كل المديريات.

وقال مواطنون غاضبون في عدن، أنها المرة الأولى التي تشهد فيها العاصمة عدن هذا التدهور الكبير في خدمة الكهرباء منذ سنين، خصوصاً وأن هذه المشكلة زادت بالتفاقم في فصل الشتاء الذي تكون فيها الاحمال في حدودها المتوسطة.

واستنكر المواطنون ماوصفوها بسياسة محاربة الشعب والتضييق عليهم عبر حصار الخدمات، مطالبين رئيس الحكومة “بن دغر” بالصيف البارد الذي وعد به على الأقل في فصل الشتاء.

وتعيش العاصمة عدن تدهور مستمر في مستوى الخدمات الاساسية في ظل وعود الحكومة المتكررة بانتشالها من الوضع المأساوي الذي تعيشه وتجاهلها للمعاناة التي يعيشها المواطنين جراء هذا التدهور المتزايد.

يافع نيوز