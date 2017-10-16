صور : بعد مقتل متظاهر اصلاح مأرب يهدد بقمع اي تظاهرة سلمية وملاحقة نشطاء مواقع التواصل

(شبكة الطيف ) مارب :

هدد محافظ محافظة مأرب اللواء “سلطان العرادة” كل من يتظاهر رفضاً لإخونة المحافظة والفساد المنتشر فيها .

وتوعد محافظ مأرب من اسماهم المحرضين على مواقع التواصل الاجتماعي بالملاحقة والاعتقال .

جاء ذلك على خليفة تظاهرة نظمها نشطاء من ابناء مأرب تدعو الى اعادة الاعتبار لمأرب ومحاربة الفساد وترفض اخونة المحافظة .

حيث استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي ضد المتظاهرين لتفريقهم وهو ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى .

واقرت اللجنة الامنية لمحافظة مأرب في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة المحافظ اللواء سلطان قال محافظ مارب سلطان العرادة ” يؤسفنا ما حصل اليوم من اعتداء على حراسة بوابة المحافظة من قبل مجموعة اشخاص مسلحين لا نعلم نواياهم.. وكان قد بلغني ان مجموعة من الاشخاص تواصلوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتجمهر في اماكن مختلفة في المحافظة واصدرت اللجنة الامنية بيانا ان هذه الاعمال غير مرخص بها في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والحرب ما زالت مشتعله..

جاء ذلك خلال ترؤسه لإجتماع اللجنة الأمنية ، حيث أقر تشكيل لجنة للتحقيق في حادث الاعتداء على حراسة بوابة المحافظة من قبل عدد من المسلحين والذي اسفر عن استشهاد احد جنود الحراسة واصابة اربعة اخرين، والرفع بنتائج التحقيقات والاستدلالات لتحويلها الى القضاء.

مؤكدا ان هذا الاستهداف هو استهداف للمحافظة وامنها واستقرارها والقوات المسلحة والامن فيها والوزراء ومحافظي المحافظات اللذين يتواجدون بها.

وقال اللواء العرادة” لا يمكن ان نقبل او نتساهل او نفرط في قضية الامن او مع أي شخص يقوم بزعزعة الامن والاستقرار في هذه المحافظة ومن لديه قضية او مطلب فاليتفضل ابوابنا وصدورنا مفتوحة لنتناقش في حدود القانون واللوائح والامكانيات”.

واضاف” ان من يحمل السلاح ويقتل فهذا ليس سلميا”

مشددا على ضرورة متابعة الاشخاص المتورطين ومن يقف ورائهم ويدفعهم لذلك الى جانب الاشخاص المحرضين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال” نحن نعلم بالكثير من المخططات التي تستهدف امن مأرب والتي تدار من داخل الكواليس في صنعاء مرورا بالمناطق التي يعبرون فيها ولن يفلتوا عنا لحظة من اللحظات وسنوصلهم الى العدالة”.

يافع نيوز