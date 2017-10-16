حزب الاصلاح يعلن مقاطعة احتفال الحكومة في عدن ويكشف السبب

(شبكة الطيف ) عدن :

أعلن حزب الإصلاح بعدن مقاطعته لحضور احتفالية تقيمها الحكومة الأربعاء القادم بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر، وذلك احتجاجا على استمرار اعتقال قياداته منذ نحو أسبوع.

وقال الناطق باسم الحزب خالد حيدان في تصريح مقتضب “اعتذرنا في الإصلاح عن المشاركة في احتفالية وزارة الثقافة بالعيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر”.

وارجع حيدان سبب الاعتذار كون قيادات الإصلاح التي ستشارك في الفعالية مغيبون في سجون المؤسسة الأمنية.