الرئيس عيدروس يلتقي وفدا من منظمة أوكسفام لبحث المشاريع التي يمكن أن تقدمها المنظمة

(شبكة الطيف ) عدن :

استقبل رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي عصر اليوم الأحد بمكتبه وفدا من منظمة أوكسفام مملثة بـ”مدير برنامج محافظة عدن” محمد فرح ادم و مديرة السياسات والمناصرة دينا المأمون، وذلك لبحث المشاريع التي يمكن أن تقدمها المنظمة في أطار محافضات عدن ولحج والضالع.

وخلال اللقاء تحدث وفد المنظمة عن العمل الذي تقوم به منظمة أوكسفام والخطط المستقبلية للمنظمة وكيفية التنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي كشريك مهم ومساعد لتنفيذ أعمال المنظمة .

وقدم رئيس المجلس الزبيدي الشكر لمنظمة اوكسفام على ما تقوم به من أعمال إنسانية في إطار محافظات الجنوب، وكذا زيارتها للمجلس الانتقالي الجنوبي، مطالباً إياهم بمزيد من التنسيق والتعاون، مبدياً استعداد المجلس لتسهيل اي صعاب قد تواجههم في أداء أعمالهم.

حضر اللقاء أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الشيخ صالح بن فريد العولق، م. عدنان الكاف، سالم ثابت العولقي.

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