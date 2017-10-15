أبناء مأرب ينتفضون ضد التهميش وتدمير المحافظة من قبل الاخوان المسلمين ( تعرف على 195 منصب بمأرب عين فيها من خارج المحافظة)

(شبكة الطيف ) مأرب/ خاص:

انتفض ابناء محافظة مأرب رافضين التهميش والاقصاء الذي يعانون منه منذ سنوات طويلة، واعادت قيادات الاخوان المسلمين ( الاصلاح) المنحدرة من شمال الشمال والقابعة في مأرب، تكريسه من جديد.

ودشن ناشطون بمأرب، وقفات احتجاجية ضد اقصاء ابناء المحافظة والمطالبة برحيل الاخوان من ارضهم، بعد ان حولوها الى اقطاعية خاصة يمارسون فيها كل العبث، ويتاجرون بمعاناة ابناء مأرب.

وعدد ناشطون اسماء المناصب بمأرب، والتي تم تعيين فيها المئات من خارج مأرب، وجميعهم من الاخوان المسلمين.

وقال الناشطون، ان مظلومية أبناء مأرب كبيرة، معلنين أسماء المناصب القيادية في مأرب والتي تم استبعاد قيادات مأرب منها وهي حوالي(195) منصب قيادي وتم تعيين فيها من خارج مأرب .

وهذه هي المناصب التي يستولي عليها الاخوان المسلمين في مأرب، على حساب ابناء المحافظة:

1- ادارة الأشغال العامة ومدراء الإدارات كلهم من خارج مأرب والمدير شخص من خارج مارب ويرفض هذا الشخص المهندسين من أبناء مأرب وهذا الشخص لايستحق التغيير فقط بل طرده نهائيا من تراب مأرب على فساده وتعامله الأرعن.

2- مدير عام فرع الرقابة والمحاسبة بمأرب قيادي حوثي اسمه شوقي الجوفي لازال يمارس مهامه من صنعاء وتطلع اليه كل اعتماداته من مأرب وهو في صنعاء يعمل مع الانقلابيين ليل ونهار.

3- مدير فرع البنك المركزي بمأرب جمال كامل وفي البنك أكثر من عشرين إدارة وقسم ولايوجد اي مأربي بينهم رغم أن هناك كوادر ماربية أفضل من غيرهم.

4- ادارة أمن المحافظة فيها 14 منصب قيادي من خارج مأرب وهم مدير الأمن ونائبه ومساعديه اثنين وتسعه ضباط مدراء إدارات وخمسة رؤساء أقسام و لايوجد بينهم من أبناء مارب فقط مدير البحث ومدير إدارة الدفاع المدني وكل يوم مهددون من كمن خاين وجبان بأنه قد يتم تغييرهم.

5- خمسة عشر منصب قيادي في قوات الأمن الخاصة بمأرب لايوجد بينهم اي ماربي وهم قائد الفرع واركان حرب الفرع ورئيس عمليات الفرع وقادة 8 كتائب في الفرع من خارج مأرب وإدارة التسليح والتموين بل الأفراد من خارج مأرب.

6- قيادة النجدة دوريات وأمن الطرق فقط القائد من مأرب والبقيه تسعه مناصب قيادية من خارج مأرب.

7- مدير الجوازات من خارج مأرب ولايوجد موظف في الجوازات من مأرب الا مايقارب نسبة2% ونسبة 98%من خارج مأرب.

8- الاحوال المدنية في مأرب منها المدير من مأرب فقط وسبعة ضباط في أقسامها من خارج مأرب.

9- الاستخبارات العسكرية فرع مأرب مدير الفرع والنائب والعمليات من خارج مأرب

10- خمسة عشر مناصب قيادي في قيادة المنطقة العسكرية الثالثة منها قائد المنطقة وأركان حرب المنطقه ورئيس العمليات وتسليح المنطقة والتموين والتوجيه المعنوي وغيرها كلهم من خارج مأرب.

11- شركة صافر أكثر من 25 منصب قيادي في شركة صافر من خارج مأرب جميعهم.

12- عشرة مناصب قيادية في اللواء 107 حماية صافر منها قائد اللواء وأركان حرب اللواء وعمليات اللواء وقادة القطاعات والكتائب وركن الاستخبارات والتسليح.

13- عشرة مناصب قيادية في فرع الامن السياسي وتم استبعاد كوادر مأرب من الادارات.

14- سبعة مناصب في إدارة المنشئات الأركان وقادة الكتائب وضباط المصالح كلهم من خارج مأرب فقط قائد المنشئات من مأرب وهذا الضابط القيادي الشجاع الذي يستحق أن يكون مدير أمن المحافظة اسمه على دومان كونه من قبيلة التضحيات الجسيمة من الجدعان الابطال

15- مدير الأمن الصناعي في صافر.

16- خمسة عشر منصب في سلطات القضاء بمأرب المحكمة والاستتئناف والنيابة ولايوجد اي قاضي من مأرب يعمل بينهم بالرغم اننا نعرف قضاه من مأرب في منازلهم بدون عمل.

17- تسعة مناصب قيادية في لواء 180 دفاع جوي في مأرب.

18- اثنى عشر منصب قيادي في اللواء 14 مدرع لايوجد بينهم اي مأربي.

19- احدى عشر منصب قيادي في فرع الشرطة العسكرية بمأرب كلهم من خارج مأرب بينهم فقط من مأرب قائد الفرع.

20- عشرة مناصب قيادية في اللواء 13 مشاه في المنطقة جميعهم من خارج مأرب بينهم فقط رئيس عمليات اللواء من مأرب

21- -هناك أكثر من 30 منصب قيادي في الوحدات الأخرى من خارج مأرب في الوحدات التي في صرواح وصحن الجن وغيره لأيسعنا الوقت لذكرها.

22- اما بالنسبة للمناصب في دوائر وزارة الدفاع والقطاعات أكثر من أربعين منصب قيادي لم يحصل مأربي على أي منصب في هذا الدوائر.

23- المنح العسكريه تم حرمان أبناء مأرب من أكثر من 200 خلال سنتين ولم يحصل أبناء مأرب حتى على منحه واحدة.