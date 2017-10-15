مدير أمن يوجه اجهزة الأمن بالتحرك العاجل لكشف الجهات التي اقتحمت منزل محمد مظفر

(شبكة الطيف ) عدن

وجه اللواء الركن/ شلال علي شايع هادي مدير أمن عدن اجهزة الأمن بالتحرك العاجل، لكشف الجهات التي داهمت منزلً الناشط محمد مظفر والقبض عليهم وتقديمهم لجهات الاختصاص وان ادارة امن عدن لن تسمح مطلقا بوجود فرق اوجماعات مسلحة تابعة لاي جهات تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في عدن وتروع الآمنين.

هذا وكانت منشورات مغرضة على شبكات التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الأخبارية قد ذهبت بزيفها الى نسب حادثة المداهمة الى أمن العاصمة عدن وهذا كذب وافتراء ليس له اي اساس من الصحة ولا صلة للأمن بذات الحادثة النكراء .