رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يستقبل أعضاء فريقي شمسان وتضامن حضرموت ويبشر الرياضيين بقرب انطلاق دوري جنوبي

شبكة الطيف | خاص

استقبل اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي صباح اليوم بمقر المجلس بمدينة التواهي أعضاء فريقي ناديي التضامن الرياضي بحضرموت وشمسان بالعاصمة عدن وجهازيهما الفنيين والإداريين اللذين شاركوا في المباراة التي أقيمت على كأس الذكره الـ54 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة.

وفي مستهل اللقاء رحّب الرئيس الزبيدي بالحاضرين، وأكد على أن مشاركتهم في الاحتفلات بعيد ثورة 14 اكتوبر حملت معانٍ ودلالات كبيرة، وقد عكست إسهاماتكم الثورية والوطنية من خلال تحديهم لكل التهديدات والضغوط التي مارستها أطراف عدة ضدهم وكانت سبباً في ثني بعد الأندية.

واشار الزبيدي إلى أن تلك التهديدات والضغوط التي تمارس ضد الرياضة والرياضيين ، تعكس المآرب السياسية التي تسعى لها تلك الاطراف، على الرغم من أن القوانين في جميع الدول تمنع تدخل الرياضة في السياسة. وأثناء الزبيدي على الشباب ودورهم النضالي والرياضي، مؤكداً بأنهم عماد المستقبل لبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة.. وأضاف مخاطباً إياهم:” أنتم صمام أمان منجزات المقاومة الجنوبية وحراكها السلمي”.

وأكد الرئيس الزبيدي على أن مؤسسة الرياضة ستكون هي أولى المؤسسات المحررة، وذلك لكون أولى سيناريوهات الوحدة المشؤومة بدأت من الرياضة”.. مبشراً الرياضيين الجنوبيين إلى أن هناك ترتيبات تجرى لإقامة دوري جنوبي سيتم تنظيمه في ذكرى الاستقلال 30 نوفمبر القادم.

وختم الرئيس الزبيدي بالتأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيولي اهتماماً كبيراً بالرياضة والرياضيين للنهوض والارتقاء بالأندية وتأهلي كوادرها تأهيلاً علمياً داخلياً وخارجياً.

عقبها تحدث رئيس جمعية أحرار رياضيي الجنوب أبوبكر البكر، حيث هنأ في مستهل حديثه الرئيس الزبيدي واعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بنجاح الاحتفالية المليونية التي أقامها المجلس يوم أمس احتفالاً بالذكرى الـ54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، مشيراً إلى أن الرسائل التي حملتها الجماهير المحتشدة تصب جميعها في طريق استعادة الدولة الجنوبية. وأكد البكري على أن الجمعية في تواصل مستمر مع قيادات الأندية الجنوبية، من اجل وضع الترتبات لتنظيم دوريات جنوبية في مختلفة الانشطة الرياضية، برعاية كاملة من المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي ختام اللقاء قام كل من قيادة جمعية أحرار ورياضيي الجنوب وقيادة ناديي التضامن وشمسان بتقديم الدروع التذكارية لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عرفانا منهم بالدور الذي يقوم به لدعم الرياضة والرياضيين.

حضر اللقاء أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي: اللواء أحمد سعيد بن بريك، العميد أحمد بامعلم، م. عدنان الكاف، عقيل العطاس وعلي الكثيري، ومن الجانب الرياضي عضوا جمعية أحرار رياضيي الجنوب: عبدالفتاح بسارة وميثاق صالح، بالإضافة إلى رئيس نادي شمسان خالد بيزع.