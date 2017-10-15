المخلافي يهاجم خالد بحاح ويتهمه بتدمير اقتصاد البلاد ودعم الانقلابيين

(شبكة الطيف ) متابعات :

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ، عبد الملك المخلافي، إن خالد بحاح نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق، تسبّب في تدمير اقتصاد البلد، وأن الحكومة عالجت الأوضاع بعد رحليه.

وقال المخلافي في تصريح لـ الوطن السعودية إن خالد بحاح كان يريد أن تذهب المبالغ التي زعم ن الحكومة قامت بسرقتها إلى الانقلابيين ، متسائلا: “هل هناك شخص عاقل كان في موقع نائب رئيس جمهورية يتحدث عن أن الحكومة اليمنية صرفت خلال عام واحد 700 مليون دولار، مبينا أن الحكومة كانت تحتاج إلى مليارات كي تصرفها من أجل مواجهة المتطلبات، وليس 700 مليون فقط”.

وقال المخلافي أن بحاح أدخل الحكومة في ورطة بحجة الحياد الاقتصادي، فيما ذهبت أموال اليمن إلى الانقلابيين، حيث صرفوا كل احتياط اليمن من العملة الصعبة، كما أخفوا ما تبقى من السيولة النقدية من العملة اليمنية، ووظفوها في حروبهم الداخلية.

واتهم خالد بحاح حكومة الشرعية بنهب 700 مليون دولار من نفط المسيلة بحضرموت خلال عام.