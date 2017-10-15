صورة : وفاة 6 اشخاص واصابة العشرات إثر انقلاب حافلة في طريقها من السعودية الى اليمن

(شبكة الطيف ) تواصل :

توفي 6 أشخاص وأصيب 17 آخرون إثر انقلاب حافلة على الطريق الرابط بين محافظة شرورة وسلطانة فجر اليوم الأحد.

وقالت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة نجران، إن عمليات الطوارئ والأزمات تلقت عند الساعة (٤،٥٦) من صباح اليوم، بلاغاً من هيئة الهلال الأحمر عن حادث انقلاب الحافلة؛ وعلى الفور تم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى شرورة العام، وتم استقبال الحالات وإسعافها ابتداءً من الساعة (٦،٤٨) صباحاً.

وأوضحت المديرية أن الحافلة كانت تقل عدداً من المقيمين، وأن حالات المصابين كالتالي: 6 حالات حرجة و٧ حالات متوسطة و٤ حالات بسيطة.

وبينت أنه تم إسعـاف المصابين عـن طريـق فرق الهلال الأحمر وفرقتي دعم ميدانية متقدمة من مستشفى شرور العام، وبمشاركة سيارتي إسعاف من مستشفى القوات المسلحة، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الصحية اللازمة.