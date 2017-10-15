إب : نجاة شيخ سلفي بارز من محاولة اغتيال وجرح 4 من مرافقيه

(شبكة الطيف ) عدن :

أطلق مسلحون النار فجر اليوم الأحد على مجموعة من المصلين محاولين قتل شيخ سلفي بارز، لكنه نجا وأُصيب 4 من طلابه في مدينة إب حسبما أفاد مصدر محلي.

وقال المصدر إن المسلحين أطلقوا وابل من النيران وقت صلاة الفجر على المصلين في مسجد السنة بمنطقة مفرق حبيش (15 كيلومتر شمال مدينة إب)، الذي يتخذه الشيخ عبدالعزيز البرعي مركزاً لتدريس العلوم الشرعية.

وأضاف إن المسلحين حاولوا قتل البرعي، لكنه نجا وأُصيب أربعة من طلابه أحدهم من حراسته الشخصية، ومن ثم لاذوا بالفرار.

من جهة، قال بيان صادر عن مركز «دار الحديث» التابع للشيخ البرعي، بأن مسلحين قدموا فجر اليوم يبحثون عن الشيخ فاعترضتهم حراسة المركز، فيما أبلغ الأخيرين الشيخ بعدم خروجه لصلاة الفجر.

وأضاف إن إماماً آخر أمّ المصلين في صلاة الفجر، وهو حسين الشراعي.

وأشار إلى أنه عندما كان «المصلون في الركعة الأولى، إذا بالمسلحين يطلقون الرصاص نحو المسجد فرد عليهم الحراسة وأصيب 4 من أتباع الشيخ بينهم حارسه الشخصي».

ويعتبر الشيخ عبدالعزيز البرعي واحد من أهم رموز التيار السلفي التابع للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وبعد وفاة الأخير، خلف البرعي في الدعوة السلفية بمحافظة إب، بالموازاة مع مشائخ آخرين أبرزهم محمد العبدلي في الحديدة والشيخ محمد الإمام في معبر ويحيى الحجوري في دماج.

ومع وصول مسلحي جماعة الحوثيين إلى مراكز المشائخ في تلك المناطق، أبرموا معهم اتفاقات تحول دون أن يحدث بينهما مواجهات مسلحة، كما حدث مع الشيخ الحجوري وطلابه بمركز دماج بمحافظة صعدة .

