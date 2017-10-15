وزير الداخلية الألماني يفجر الغضب بشأن عطلة للمسلمين

(شبكة الطيف ) سكاي نيوز عربية

أثار وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير المقرب من المستشارة أنغيلا ميركل جدلا السبت وسخطا داخل معسكر المحافظين، بطرحه تخصيص يوم عطلة للمسلمين في البلاد.

وكان دو ميزيير طرح قبل يومين اقتراحا لقي رفضا قاطعا السبت من قبل حزب “الاتحاد المسيحي الاجتماعي” المتحالف مع حزب المحافظين بزعامة ميركل.

وقال ألكسندر دوبريندت أحد أبرز شخصيات حزب “الاتحاد المسيحي الاجتماعي” لصحيفة “بيلد” الألمانية “تراثنا المسيحي ليس خاضعا للنقاش”، مضيفا “من غير الوارد إضافة يوم عطلة إسلامية في ألمانيا”.

وقال أحد أعضاء حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي “لا أرى سببا مقنعا” لإضافة يوم عطلة كهذا بالنظر إلى أن التقاليد الدينية المتبعة في ألمانيا مسيحية ويهودية وليست مسلمة.

وكان وزير الداخلية قال في لقاء خلال حملة انتخابية في ساكسونيا السفلى إنه في مناطق محددة من البلاد “حيث يقطن العديد من المسلمين، لم لا نطرح إضافة يوم عطلة إسلامية”.

وتشهد المقاطعة اليوم الأحد انتخابات إقليمية يتوقع أن تأتي نتائجها متقاربة بين المحافظين والحزب الاشتراكي الديموقراطي.

وسارع مرشح حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي إلى الإعلان أنه لا يشاطر الوزير وجهة نظره.