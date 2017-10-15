الحوثيين يعتقلون قيادي مؤتمري بتهمة اختلاس مليون دولار

(شبكة الطيف ) متابعات :

وجهت مليشيا الحوثي الإنقلابية، عبر محكمة الأموال العامة التي تسيطر عليها، باعتقال أكبر مسؤول مؤتمري في أمانة العاصمة، بعد اتهامه بالفساد، في تصعيد جديد للخلافات بين طرفي الانقلاب.

وكشفت وثيقة، أمر محكمة الأموال العامة باعتقال أمين العاصمة المعين من قبل الانقلابيين القيادي المؤتمري أمين جمعان، بتهمة اختلاس مليون و240ألف دولار.

وتضمنت الوثيقة أيضًا أمر باعتقال القيادي المؤتمري الآخر الذي يشغل منصب مدير عام مكتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة، محمد الفضلي، لذات التهمة.

واتهمت المليشيا الحوثية كلاً من جمعان والفضلي بنهب مليون و240ألف دولار، بإرساء مناقصة شراء 2000جهاز كمبيوتر لمدارس أمانة العاصمة من المؤسسة الاقتصادية بالمبلغ السابق.

وتأتي هذه الأوامر استمراراً لخلافات طرفي الانقلاب التي من المحتمل أن تشتعل أكثر في الأيام المقبلة، في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين بعد عجزهما عن القيام بمهام الدولة في مناطق سيطرتهما.