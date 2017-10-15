بالصور : سواحل العاصمة عدن تشهد كارثة بيئية

(شبكة الطيف ) عدن :

قال صيادون وسكان محليون بالعاصمة عدن، ان سواحل عدن تشهد كارثة بيئية منذ يومين.

وأكدوا أن عدد من السواحل بعدن، تشهد تلوثا بحرياً، بزيوت ومشتقات نفطية، يعتقد انها تسربت من سفن نقل تعمل في استيراد وتصدير النفط، أبرزها ( ساحل العروسة بالتواهي ) .

وحذر الصيادون من تجاهل الحكومة والجهات المسؤولة بما يجري من كارثة بحرية، تتسبب في قتل الاسماك والتأثير على حياة بقية الكائنات البحرية.

ودعو الى سرعة انزال فرق تحقيق لبحث اسباب التلوث البيئي، ومحاسبة من يثبت تسببه بها، سواء بقصد او بدون قصد، كون ذلك يشكل خطراً كبيرا على الحياة البحرية.

