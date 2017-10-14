متطرفون مسيحيون يقتلون 25 مسلمًا داخل مسجد بإفريقيا الوسطى

(شبكة الطيف ) متابعات :

قتل متطرفون مسيحيون من ميليشيا “أنتي بالاكا”، 25 مسلمًا على الأقل داخل مسجد في بلدة كيمبي جنوب وسط جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال رئيس مجلس شيوخ كيمبي “عبدالرحمن بورنو”، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت (14 أكتوبر) 2017؛ إن المتمردين حاصروا المسجد وهاجموه في الساعات الأولى من صباح أمس، مؤكدًا أن المهاجمين أعدموا إمام المسجد ونائبه.

وأعلنت السلطات المحلية الحداد 5 أيام في البلدة.

وتواجه جمهورية إفريقيا الوسطى الغنية بالماس لكنها تعاني من الفقر؛ أزمة منذ أواخر عام 2012؛ عندما اندلع العنف مجددًا بين المسلمين والجماعات المسيحية المتمردة. وبعد فترة من الهدوء النسبي في عام 2016، اندلع القتال مرة أخرى في أوائل عام 2017 في مختلف المدن بجميع أنحاء البلاد.