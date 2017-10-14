السلطات القطرية تجمد جميع أرصدة الشيخ عبدالله آل ثاني

(شبكة الطيف ) متابعات :

أعلن الشيخ عبدالله علي آل ثاني عن تجميد السلطات القطرية لجميع حساباته البنكية، مؤكداً أن ذلك وسام يتشرف بتقديمه من أجل وطنه

وقال الشيخ آل ثاني، السبت (14 أكتوبر 2017) عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله”.

ودعا في تغريدة ثانية السلطات القطرية لطرد أصدقاء المصالح والعودة للحضن الخليجي، حيث قال :” أتمنى من قطر أن تطرد صيادي الفرص وأصدقاء المصالح وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها فلن ينفعنا أحد سواهم، حفظ الله قطر وأهلها”.