بالفيديو .. “التحالف” تستهدف تجمعات للمليشيات المسلحة حاولت الاعتداء على حدود المملكة

(شبكة الطيف ) عدن : نشرت قيادة قوات “تحالف استعادة الشرعية باليمن” مقاطع فيديو لأهداف مشروعة متنوعة تمت خلال الأيام الماضية قبالة الحدود الجنوبية للمملكة شملت تجمعات لعناصر المليشيا الانقلابية المسلحة و عربات مسلحة أثناء محاولتها الإعتداء على حدود المملكة. التعليق :الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شبكة الطيف الاخبارية