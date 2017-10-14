بالفيديو .. “التحالف” تستهدف تجمعات للمليشيات المسلحة حاولت الاعتداء على حدود المملكة

(شبكة الطيف ) عدن : نشرت قيادة قوات “تحالف استعادة الشرعية باليمن” مقاطع فيديو لأهداف مشروعة متنوعة تمت خلال الأيام الماضية قبالة الحدود الجنوبية للمملكة شملت تجمعات لعناصر المليشيا الانقلابية المسلحة و عربات مسلحة أثناء محاولتها الإعتداء على حدود المملكة. التعليق :الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شبكة الطيف الاخبارية

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(شبكة الطيف ) عدن :
نشرت قيادة قوات “تحالف استعادة الشرعية باليمن” مقاطع فيديو لأهداف مشروعة متنوعة تمت خلال الأيام الماضية قبالة الحدود الجنوبية للمملكة شملت تجمعات لعناصر المليشيا الانقلابية المسلحة و عربات مسلحة أثناء محاولتها الإعتداء على حدود المملكة.

التعليق :

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شبكة الطيف الاخبارية

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