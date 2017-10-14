ماذا يعني إعلان الجمعية الوطنية في عدن

(شبكة الطيف ) إياد الشعيبي :

الجمعية الوطنية وحسب المفهوم السياسي في عدة دول في العالم تمثل السلطة التشريعية في أي دولة كـ (الجمعية الوطنية الفرنسية التي تكون مجلس الشيوخ الفرنسي (البرلمان) أو الجمعية الوطنية لأنغولا التي تعتبر المشرع الأساسي لحكومة البلد.

من حق الجميعة الوطنية صياغة التشريعات وتشكيل وحل الحكومة وهي تمثل بالعادة مختلف مناطق وشرائح أي مجتمع.

بعد إعلان الجمعية الوطنية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي يمكن التنبؤ بأن الخطوة القادمة للجمعية هي تبني تشكيل وإعلان الحكومة الوطنية.

توقعي لهذه الخطوة جاء من خلال إعلان المجلس بالتزامن التصعيد الشعبي ضد حكومة بن دغر التي وصفها بالفاشلة ودعى التحالف لدعم خطوات المجلس الانتقالي بدل دعم هذه الحكومة التي أثبتت فشلها مرارا.

نقلاً عن صفحة #إياد_الشعيبي