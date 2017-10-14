المصفري : أرى راية استقلال الجنوب تلوح أمامي

(شبكة الطيف) عدن :

قال السياسي الجنوبي علي المصفري انه بات يرى راية استقلال الجنوب تلوح أمامه في الأفق.

وقال “المصفري” انه يدعو كل مكونات الاستقلال بالتوحد ومد يدهم لبعضهم البعض في استكمال بناء منظومة الحامل السياسي الجامع الشامل اليوم قبل الغد وإستغلال يوم ١٤ أكتوبر محطة للمراجعة الشاملة في تجسيد التسامح والتصالح ولجم من يستغله لأهداف ومآرب خاصة او حزبية او مناطقية.

واضاف قائلا :” أرى راية الاستقلال تلوح أمامي لأفرح فرحتي الكبرى التي ظلت مع وقف التنفيذ منذ ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧، هنئا لك ياشعب الجنوب، وهنئا للشهداء والجرحى والأيتام والثكالى، هنئا لكل من قاوم وصمد وضحى بالدم والعرق والجهد والمال والكلمة، وهي رسالة الى كل مكونات الأستقلال بالتوحد ومد يدهم لبعضهم البعض في إستكمال بناء منظومة الحامل السياسي الجامع الشامل اليوم قبل الغد وأستغلال يوم ١٤ أكتوبر محطة للمراجعة الشاملة في تجسيد التسامح والتصالح ولجم من يستغله لأهداف ومآرب خاصة او حزبية او مناطقية خارج حدود الثوابت الجنوبية في الاستقلال واستعادة الدولة والهوية وقطع حبل المشيمية نهائيا مع باب اليمن. الجنوب – ينتصر.

عدن الغد