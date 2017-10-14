اشتباكات بين قوات جنوبية واخرى شمالية بصلاح الدين

(شبكة الطيف ) عدن :

اندلعت صباح اليوم اشتباكات عنيفة بين قوات جنوبية وأخرى تتبع الكلية الحربية بصلاح الدين .

وبحسب شهود عيان ان الاشتباكات اندلعت عقب انتهاء عرض عسكري حضره رئيس الوزراء ورفع فيه علم اليمن وهو ما ثار حفيظة قوات جنوبية وأخرى من الحزام الأمني .

شهود العيان اكدوا ان الاشتباكات استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وذلك بهدف اخراج قوات شمالية تتواجد في الكلية منذُ فترة .

وعبر مواطنون في عدن عن استيائهم من وصول قوات شمالية الى عدن، واخذ مقاعدهم في الكلية الحربية ولا سيما بعد الانتصارات التي تحققت والتضحيات التي قدمها أبناء الجنوب في مواجهة العدوان الشمالي عام 1994 وعام 2015 .

المصدر يافع نيوز