هاني بن بريك : حشود المعلا رسالة للعالم بأن الجنوب لن يعود إلى صنعاء

(شبكة الطيف ) عدن :

حذر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك كافة القادة الجنوبيين سواء كانوا في السلطة او خارجها من تبني أي خيار خارج إرادة شعب الجنوب ، مؤكدا في تغريده له على حسابه في تويتر بأن شعب الجنوب لن يغفر لهم وستبقى وصمة عار في جبين أولئك المسؤولين .

‏وتحدث بن بريك في تغريدة أخرى عن احتفال ابناء الجنوب بذكرى ثورة 14 أكتوبر في شارع الشهيد مدرم بالمعلا قائلا : “لم تشهد عدن منذ زمن بعيد هذه الفرحة العارمة وهذا الالتفاف حول القيادة هنا نستطيع أن نقول بكل ثقة: نحن هنا أين أنتم ؟

مشيرين في سلسلة تغريداته بأن حشود المعلا من كل الجنوب لبت نداء القيادة الجنوبية في لحمة تاريخية تعطي رسالة للعالم بأن الجنوب لن يعود إلى صنعاء .

الامناء نت